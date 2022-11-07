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НовостиОбщество7 ноября 2022 13:47

МЧС предупредило жителей Башкирии о гололедице и тумане 8 ноября

В целом в республике ожидается облачная погода с прояснениями
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На отдельных участках автодорог в Башкирии 8 ноября возникнет гололедица, ночью и утром возможен туман, видимость в котором сократится до 500-1000 метров

На отдельных участках автодорог в Башкирии 8 ноября возникнет гололедица, ночью и утром возможен туман, видимость в котором сократится до 500-1000 метров

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

На отдельных участках автодорог в Башкирии 8 ноября возникнет гололедица, ночью и утром возможен туман, видимость в котором сократится до 500-1000 метров. Об этом предупредило региональное МЧС.

В целом в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег. Умеренный ветер будет дуть с западных направлений. Его скорость не превысит 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до -1, -6°. Днем столбики термометров покажут +2, -3°.