В Башкирии за получение взяток будут судить инспектора по охране леса и участкового лесничего

В Абзелиловском районе Башкирии за получение взяток и служебный подлог будут судить госинспектора по охране леса и участкового лесничего

В Абзелиловском районе Башкирии за получение взяток и служебный подлог будут судить госинспектора по охране леса и участкового лесничего. Об этом 7 ноября сообщили в региональном Следственном комитете.

Как пояснили в правоохранительном ведомстве, обвиняемый с сентября 2020 по май 2021 года получили от двух предпринимателей, которые занимаются лесозаготовкой, 110 и 80 тыс. рублей за отведение делянок с завышенными объёмами древесины. Госслужащие сделали распоряжения и ведомости перечета деревьев, внеся в них заниженное количество насаждений. В итоге объемы вырубки были превышены на 130 кубометров.

И госинспектора, и участковый лесничий признали вину в преступлениях.