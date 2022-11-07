В Башкирии неизвестные убили кабана, медведицу и трех медвежат

В Кигинском районе Башкирии неизвестные убили кабана, медведицу и трех медвежат Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кигинском районе Башкирии неизвестные убили кабана, медведицу и трех медвежат. Следы незаконной добычи диких животных с 4 на 5 ноября обнаружили местные охотники. Об этом сообщило региональное Минэкологии.

По словам замминистра Камиля Биргулиева, сейчас следователи ищут причастных к убийству животных. Браконьерам грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Минэкологии Башкирии попросило жителей сообщать о фактах незаконной добычи зверей в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 218-04-30.