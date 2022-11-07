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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 14:35

В Башкирии неизвестные убили кабана, медведицу и трех медвежат

Браконьерам грозит крупный штраф и тюремный срок
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Кигинском районе Башкирии неизвестные убили кабана, медведицу и трех медвежат

В Кигинском районе Башкирии неизвестные убили кабана, медведицу и трех медвежат

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кигинском районе Башкирии неизвестные убили кабана, медведицу и трех медвежат. Следы незаконной добычи диких животных с 4 на 5 ноября обнаружили местные охотники. Об этом сообщило региональное Минэкологии.

По словам замминистра Камиля Биргулиева, сейчас следователи ищут причастных к убийству животных. Браконьерам грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Минэкологии Башкирии попросило жителей сообщать о фактах незаконной добычи зверей в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 218-04-30.