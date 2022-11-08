Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 3:23

В Уфе возле остановки «Фирма Мир» изменили время работы светофора

Это связано с ростом числа ДТП с участием пешеходов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе возле остановки «Фирма Мир» на пересечении проспекта Октября и улицы Бабушкина изменили время работы светофора

В Уфе возле остановки «Фирма Мир» на пересечении проспекта Октября и улицы Бабушкина изменили время работы светофора

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе возле остановки «Фирма Мир» на пересечении проспекта Октября и улицы Бабушкина изменили время работы светофора. Это связано с тем, что на данном участке выросло число ДТП с пешеходами. Об этом 7 ноября сообщил начальник башкирской ГИБДД Владимир Севастьянов.

– Теперь для перехода пешеходов через дорогу выделена отдельная фаза, разрешающая движение пешеходов. В это время для всех транспортных потоков горит запрещающий сигнал светофора, – передал главный гаишник республики.

Севастьянов выразил надежду, что мера позволит сократить число ДТП на указанном участке.