В Уфе возле остановки «Фирма Мир» изменили время работы светофора

В Уфе возле остановки «Фирма Мир» на пересечении проспекта Октября и улицы Бабушкина изменили время работы светофора Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе возле остановки «Фирма Мир» на пересечении проспекта Октября и улицы Бабушкина изменили время работы светофора. Это связано с тем, что на данном участке выросло число ДТП с пешеходами. Об этом 7 ноября сообщил начальник башкирской ГИБДД Владимир Севастьянов.

– Теперь для перехода пешеходов через дорогу выделена отдельная фаза, разрешающая движение пешеходов. В это время для всех транспортных потоков горит запрещающий сигнал светофора, – передал главный гаишник республики.

Севастьянов выразил надежду, что мера позволит сократить число ДТП на указанном участке.