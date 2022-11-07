В подростковом клубе в Уфе открыли пункт сбора посылок для мобилизованных

фото: «Молодежная газета»

На базе объединения клубов для детей, подростков и молодежи «Апельсин» на улице Комсомольской в Уфе открыли пункт сбора посылок с гуманитарной помощью для мобилизованных жителей Башкирии. Об этом сообщила «Молодежная газета».

Пункт приема гуманитарной помощи в «Апельсине» работает еще с начала октября. Сейчас там в основном принимают безадресные посылки для военнослужащих, поскольку тех стали направлять из мест боевого слаживания в зону специальной военной операции. Там доставка персональных посылок проблематична.

По словам директора подросткового клуба Ольги Спириной, гуманитарную помощь для солдат приносят обычные жители республики – от студентов до пенсионеров, – а также предприниматели и республиканские предприятия.