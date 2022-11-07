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НовостиОбщество7 ноября 2022 12:25

В подростковом клубе в Уфе открыли пункт сбора посылок для мобилизованных

Он принимает гуманитарную помощь еще с начала октября
Источник:kp.ru
фото: «Молодежная газета»

фото: «Молодежная газета»

На базе объединения клубов для детей, подростков и молодежи «Апельсин» на улице Комсомольской в Уфе открыли пункт сбора посылок с гуманитарной помощью для мобилизованных жителей Башкирии. Об этом сообщила «Молодежная газета».

Пункт приема гуманитарной помощи в «Апельсине» работает еще с начала октября. Сейчас там в основном принимают безадресные посылки для военнослужащих, поскольку тех стали направлять из мест боевого слаживания в зону специальной военной операции. Там доставка персональных посылок проблематична.

По словам директора подросткового клуба Ольги Спириной, гуманитарную помощь для солдат приносят обычные жители республики – от студентов до пенсионеров, – а также предприниматели и республиканские предприятия.