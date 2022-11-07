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НовостиОбщество7 ноября 2022 11:36

На этой неделе в 23 жилых домах Уфы отключат горячую и холодную воду

Водоснабжение приостановят на 10-12 часов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На этой неделе в 23 жилых домах Уфы на несколько часов отключат горячую и холодную воду

На этой неделе в 23 жилых домах Уфы на несколько часов отключат горячую и холодную воду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе в 23 жилых домах Уфы на несколько часов отключат горячую и холодную воду. Это связано с проведением ремонтных работы, передали в «Уфаводоканале».

8 ноября (вторник) с 10:30 до 20:30 воды не будет в домах по улицам:

– Белякова, 17, 32

– Ленина, 83, 87, 95, 97, 99, 130, 144/2, 148, 150/2, 154, 156.

10 ноября (четверг) с 10:30 до 22:30 воду отключат в домах по улицам:

– проспект Октября, 122/3, 122/4 (секция со стороны Новогорной), 124/2, 124/3, 126/2;

– Российской, 94/2, 94/3, 96/1, 96/2, 98/2.