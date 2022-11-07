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НовостиОбщество7 ноября 2022 10:57

Башкирия разработала чат-бот по мерам поддержки мобилизованных и их семей

В его создании участвовали министерства и ведомства республики
Источник:kp.ru
фото: ЦУР Башкирии

фото: ЦУР Башкирии

В Башкирии начал работать чат-бот в телеграме, где собрана вся информация о мерах поддержки для мобилизованных и их семей. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 7 ноября сообщила начальница управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

– Мы совместно с министерством семьи и другими ведомствами разработали чат-бот, в котором собрали все меры поддержки. Там есть вопросы и ответы. В основном они типичные, – сказала чиновница.

Ранее «КП-Уфа» писала, какие льготы положены участникам специальной военной операции из Башкирии и их родственникам.