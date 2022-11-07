За месяц заболеваемость COVID-19 в Башкирии снизилась на 57%

За последний месяц заболеваемость коронавирусом в Башкирии снизилась на 57%

За последний месяц заболеваемость коронавирусом в Башкирии снизилась на 57%. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 7 ноября сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали 199 жителям региона. С начала пандемии было подтверждено более 332,1 тыс. случаев инфицирования. Всего скончались от коронавируса 5 896 пациентов. Переболели более 323,6 тыс. человек, 192 из них выписались по выздоровлению за прошедшие 24 часа.

Прямо сейчас активными носителями COVID-19 являются 2 560 жителей республики: 185 пациентов лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.