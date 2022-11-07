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НовостиОбщество7 ноября 2022 9:38

В Башкирии детям мобилизованных жителей окажут «особое внимание» на Новый год

Такое поручение дал глава республики Радий Хабиров
Источник:kp.ru
Глава Башкирии Радий Хабиров попросил оказать детям мобилизованных жителей «особое внимание» во время празднования Нового года

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил оказать детям мобилизованных жителей «особое внимание» во время празднования Нового года

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил оказать детям мобилизованных жителей «особое внимание» во время празднования Нового года. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве 7 ноября.

– Количество подарков и новогодних мероприятий [для детей] должно быть в разы увеличено. У нас большое количество мобилизованных – у них дети здесь остались. Вот им особое внимание мы окажем, – отметил руководитель региона.

Напомним, на том же оперативном совещании Хабиров призвал чиновников отказаться от роскоши на Новый год.