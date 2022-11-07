В Башкирии детям мобилизованных жителей окажут «особое внимание» на Новый год

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил оказать детям мобилизованных жителей «особое внимание» во время празднования Нового года Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил оказать детям мобилизованных жителей «особое внимание» во время празднования Нового года. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве 7 ноября.

– Количество подарков и новогодних мероприятий [для детей] должно быть в разы увеличено. У нас большое количество мобилизованных – у них дети здесь остались. Вот им особое внимание мы окажем, – отметил руководитель региона.

Напомним, на том же оперативном совещании Хабиров призвал чиновников отказаться от роскоши на Новый год.