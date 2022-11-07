Глава Башкирии отреагировал на вопрос о местонахождении мобилизованных с ранениями

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Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал вопрос о раненых мобилизованных жителях республики. На оперативном совещании в местном правительстве 7 ноября эту тему подняла начальница управления руководителя региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

– Остается открытым вопрос по тому, где находятся раненые [мобилизованные]. У нас нет единой базы, к сожалению, куда можно обратиться жителям, – отметила чиновница.

В ответ на это Хабиров заявил, что никаких региональных баз по раненым «быть не может и не должно быть»: «Есть единая база Минобороны и Минздрава. Туда не лезьте, пожалуйста, ладно?», сказал глава Башкирии.