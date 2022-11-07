Хабиров поручил построить поликлинику в Демском районе Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил построить в Демском районе Уфы поликлинику по просьбе местных жителей

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил построить в Демском районе Уфы поликлинику по просьбе местных жителей. Начать подготовительную работу по возведению медучреждения он распорядился на оперативном совещании в местном правительстве 7 ноября.

– Жители поликлинику просят. Сразу думайте о ее формате. План у вас такой: за следующий год вместе с городом определитесь, где будете поликлинику сажать, и начинайте потихонечку мероприятия по проектированию, – обратился руководитель региона к министру здравоохранения республики Айрату Рахматуллину.