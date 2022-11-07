В Башкирии запускают мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. тонн в год

фото: vk.com // Радий Хабиров

В башкирском городе Туймазы сегодня, 7 ноября, запустят новый мусоросортировочный комплекс. Его мощность составит 100 тыс. тонн отходов в год. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Мы начали строить аналогичный объект в Белебее. Планируем ввести его в эксплуатацию уже в 2023 году. В 2021 году построили также мусоросортировочные комплексы в Архангельском, Кугарчинском, Дуванском районах, – написал руководитель региона.

Он добавил, что в Башкирии по итогам 2021 года доля направленных на обработку твердых коммунальных отходов составила 44,2%. Это на 5,8% больше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу.