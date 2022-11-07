Прокуратура Башкирии передала в суд уголовное дело о массовой гибели рыбы

Прокуратура Башкирии передала в суд уголовное дело о загрязнении вод по факту массовой гибели рыбы на реке Узень в Аургазинском районе

Прокуратура передала в суд уголовное дело о загрязнении вод по факту массовой гибели рыбы на реке Узень в Аургазинском районе Башкирии. Фигурантом разбирательства является замдиректора молочной фермы «Урожай». Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

– В июне-июле 2022 года обвиняемый организовал работы по откачке продуктов жизнедеятельности крупного рогатого скота в качестве удобрения на земельный участок, расположенный вблизи рек Сокат, Кляуле, Узень, – озвучила прокуратура версию следствия. – При этом он не обеспечил эффективную защиту от попадания отходов в водоемы, что привело к их загрязнению и массовой гибели водных биологических ресурсов.

Сумма причиненного ущерба превысила 800 тыс. рублей. Он был полностью возмещен, а обвиняемый признал вину в преступлении. Уголовное дело против него будет рассматривать Гафурийский межрайонный суд.