Бойцы башкирского добровольческого батальона Доставалова приютили бездомную собаку

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Накануне бойцы добровольческого башкирского батальона имени Доставалова выложили очередной видеоролик из зоны проведения специальной военной операции. В этот раз они рассказали, что приютили собаку, которую нашли недавно в заброшенном доме. По словам автора ролика, животное обнаружили в заброшенном доме.

- Худую настолько, что ходить она не могла. Откормили на казенных харчах. Назвали Малыш, - пишет автор. - Наш солдат ребенка не обидит, ведь так, Малыш?

Ранее бойцы другого башкирского добровольческого батальона имени Шаймуратова также в своем телеграм-канале сообщали, что приютили щенка. Назвали его они «Аҡтүш».