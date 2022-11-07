Бастрыкин потребовал от Следкома по Башкирии доложить о ДТП с четырьмя погибшими

Фото: МЧС по РБ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следкома по Башкирии Ильяюсу Масаллимову доложить об обстоятельствах ДТП в Чекмагушевском районе республики, в котором погибли четыре человека и еще четверо пострадали. Напомним, авария произошла в ночь на воскресенье, 6 ноября, на 64 километре дороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли. При столкновении «Volkswagen Caravelle» и большегруза МАЗ пострадал шестилетний ребенок.

Ранее СКР по Башкирии ходатайствовал о передаче в следственный отдел по Чекмагушевскому району уголовного дела, возбужденного по факту смертельного ДТП. На данный момент расследование ведет ГИБДД МВД по Башкирии. По предварительной версии, водитель минивэна при выезде на основную дорогу не убедился в безопасности маневра и в машину въехала фура. Четверо человек погибли на мест аварии, четверых увезли в Чекмагушевскую ЦРБ, а еще двое, водитель большегруза и 12-летний мальчик, получили легкие травмы и были отпущены домой.