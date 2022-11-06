В Башкирии построят круглогодичный детский лагерь за 3 млрд рублей

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Накануне правительство Башкирии заключило инвестиционное соглашение с фирмой «Системные концессии» на строительство детского оздоровительного центра «Шифа». От башкирского Кабмина документ подписал министр образования Айбулат Хажин, а от инвестора – гендиректор Валерий Еремин.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, проект несколько раз рассматривался на совещаниях «Инвестчас» вместе с главой республики и получил одобрение руководства. Новый детский центр должен появиться в Сибае и станет круглогодичным. Стоимость проекта оценивается в 3 млрд рублей, из которых 756 млн рублей – грант республиканского правительства.

- Формирование современной, комфортной и востребованной инфраструктуры детского отдыха и оздоровления является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства республики. Значимым элементом этой инфраструктуры должен стать круглогодичный детский центр «Шифа». На месте его создания два года назад в Сибае мы заложили памятную капсулу. Для реализации проекта было решено привлечь частные инвестиции через механизм государственно-частного партнерства, - прокомментировал заключение соглашения премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Власти и инвестор рассчитывают, что лагерь начнет принимать первые смены уже с 1 сентября 2024 года.