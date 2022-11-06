В Башкирии простятся с погибшем в СВО на Украине Азатом Мифтаховым

Фото: vk.com/r.f.gazizov

В предстоящий понедельник, 7 ноября, в Стерлитамаке простятся с погибшем в ходе специальной военной операции на Украине сержантом Азатом Мифтаховым. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр города Рустем Газизов.

Траурная церемония и митинг пройдут на площади перед ГДК (бывший ДК «Сода») на улице Тукаева, 9, в 11:15. Попрощаться с павшим бойцом можно с 10:30 часов там же.

Азат Мифтахов начинал трудовой путь на заводе «Синтез-Каучук», где проработал с 2006 по 2014 годы. Затем он заключил контракт на прохождение военной службы. Некоторое время служил в мотострелковом батальоне на территории республики Таджикистан, дослужился до звания сержанта. Погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины.