В Башкирии за длинные выходные задержали 43 пьяных водителя

Фото: Рустем Ахунов

За три выходных дня, с 4 по 6 ноября 2022 года в Башкирии задержали 43 нетрезвых водителя, сообщает главный Госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов. В длинные выходные дорожные полицейские проводили специальные профилактические рейды на дорогах и выявили более 1,5 тысяч нарушений ПДД.

Как отметил Севастьянов, из задержанных нетрезвыми водителей пятеро сели за руль будучи лишенными водительских прав, а еще 22 вовсе не имели таковых. Также в ходе рейдов сотрудники ГИБДД по Башкирии задержали 14 водителей, управлявших автомобилями без номеров, а 333 водителя были оштрафованы за игнорирование ремня безопасности.

Также в ходе рейдов было зафиксировано 52 случая нарушений правил перевозки детей и 25 случаев выезда на встречную полосу движения.

- Уважаемые водители, будьте благоразумны, неукоснительно соблюдайте ПДД, подумайте о своей и безопасности других участников дорожного движения. Безопасных всем дорог, - обратился к жителям Башкирии главный инспектор ГИБДД по республике.