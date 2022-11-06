Жительница Башкирии пожаловались в соцсетях на странную соседку, приносящую к ней мусор

Фото: vk.com/novoiglino

На днях в одном из сообществ в социальной сети Вконтакте жители села Иглино пожаловались на поведение странной соседки. Как написала автор, несколько раз к ее дому приходила «на вид худенькая» девушка в куртке цвета хаки и приносила пакеты с мусором.

- Она плохо говорит, ясно было что она принесла мусор и просит его вывезти. Муж говорит, я вывозом мусора не занимаюсь... но она повернулась и ушла, оставив 2 пакета возле машины, - пишет жительница Иглино в соцсетях. По ее словам, после этого соседка еще раз приходила и снова оставила мусор около машины соседей. Причем без их ведома. По словам местный жительницы, необычная соседка приходила со стороны улицы Новочеркасской.

- Прошу девушку или кто с ней проживает больше так не делать, у нас тут нет мусорных контейнеров, - подчеркнула автор поста.