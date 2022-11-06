ФК «Уфа» сыграл в ничью с «Нефтехимиком» из Нижнекамска

Фото: ФК «Уфа»

Сегодня, 6 ноября, в Уфе на стадионе «Нефтяник» состоялся матч 17-го тура Мелбет Первой лиги по футболу. «Горожане» принимали соседей из Татарстана – в гости приехали «Нефтехимик» из Нижнекамска. По итогам игры главный арбитр встречи Андрей Фисенко зафиксировал нулевую ничью. В отличие от аналогичной встречи в хоккее, которую провели вчера уфимский «Салават Юлаев» и «Нефтехимик», но уже в Нижнекамске.

По итогам 17-ти прошедших туров в Мелбет Первой лиге ФК «Уфа» занимает промежуточное 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре «горожан» ждет выездная игра с «Волгой» в Ульяновске, а затем «уфимцы» примут на «Нефтянике» махачкалинское «Динамо». На данный момент в активе ФК «Уфа» всего 18 очков, которые команда набрала одержав всего 4 победы, при 6 ничьих и 7 поражениях.