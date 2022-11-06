Следком по Башкирии просит передать ведомству расследование смертельного ДТП с четырьмя жертвами

Фото: ГИБДД по РБ

Следком по Башкирии ходатайствует о передаче ведомству уголовного дела по факту ДТП в Чекмагушевском районе республики, в котором погибли четыре человека и еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Авария произошла в минувшую субботу, 5 ноября около 23 часов на 64 километре трассы Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли.

При столкновении «Volkswagen Caravelle» и большегруза МАЗ на месте происшествия скончались четыре человека, а еще четверо, в том числе шестилетний ребенок, были госпитализированы в Чекмагушевскую ЦРБ. По данным Следкома по Башкирии, водитель МАЗа и 12-летний пассажир минивэна получили легкие повреждения и были отпущены домой после осмотра.

Сейчас по факту ДТП возбуждено уголовное дело, расследованием занимается ГИБДД МВД по Башкирии. Следком ходатайствует о передаче материалов этого дела в следственный отдел для дальнейшего расследования, пояснили в пресс-службе ведомства.