В Уфе полностью потушили пожар на железнодорожной станции

Фото: МЧС по РБ

Сегодня днем, 6 ноября, в Уфе на железнодорожной станции «Бензин» возник пожар, из-за которого над городом навис черный дым. По данным МЧС по Башкирии, загорелся мазут. На место незамедлительно отправились сотрудники пожарной охраны и другие экстренные ведомства.

По социальным сетям тем временем распространялись фото и видео, где над районом Черниковки клубился черный дым. Вскоре появилось и видео с самого места пожара. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, сообщают в пресс-службе МЧС по Башкирии. По данным экстренного ведомства, в 16:29 по местному времени горение на станции «Бензин» было полностью ликвидировано.

В причинах возгорания теперь будут разбираться эксперты и дознаватель МЧС.