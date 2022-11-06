Хабиров отправился за медом в геопарке Торатау и записал несколько видеороликов

Фото: vk.com/radiyhabirov

Сегодня, 6 ноября, глава Башкирии вновь попробовал свои силы как видеоблогер. Радий Хабиров снял несколько видеороликов и выложил их в социальные сети. В этот выходной день он отправился в геопарк Торатау, где посетил бортевую пасеку в Центре развития туризма.

- Вы не поверите, мы идем добывать мед. Буду рассказывать, - анонсировал серию видеороликов Хабиров.

Во втором коротком видео глава региона показал бортевой мед и поделился мыслями о родной республике.

- Это видео про Башкортостан. Про величественный, суровый и в то же время - гостеприимный и добрый. Суровый почему? Климат у нас непростой. А башкиры настолько сильно любят мед, что мы его даже зимой добываем)), - отметил Хабиров.

В третьем видео глава Башкирии показал, как выглядит знаменитая бурзянская пчела.

- Я показываю нашу трудяжку пчелку. Это бурзянский подтип среднерусской породы пчелы. Она маленькая, мохнатенькая, очень трудолюбивая. Наша гордость, для башкир и Башкортостана очень много значит. Вот такое у нас солнышко есть, - отметил Хабиров.