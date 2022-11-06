Стало известно, где нашли внезапно пропавших в Башкирии троих детей

Фото: Фарит Гумеров (vk.com/gumerovfr)

Накануне ночью в Иглинском районе Башкирии бесследно пропали трое мальчиков 12-ти, 10-ти и пяти лет от роду. Они ушли из дома около 23:30 и не вернулись. Обеспокоенные родители незамедлительно обратились в полицию, к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа». Добровольцы выехали утром на прочес местности, разделившись на группы.

К поискам детей также еще с ночи приступили сотрудники полиции и спасатели из госкомитета Башкирии по ЧС. К счастью, ребятишек нашли, они живы и здоровы.

Подробности обнаружения троих детей у себя в соцсетях рассказал председатель ГК ЧС Фарит Гумеров. Он пояснил, что в ходе отработки всех возможных вариантов спасатели, волонтеры и полицейские прочесали село Иглино и осмотрели береговые линии на ближайших водоемах. Нашли мальчиков полицейские, причем в неожиданном месте.

- В 12:30 дети были найдены в багажнике а/м (ВАЗ-2112), припаркованном возле дома родителей одного из потеряшек. «Когда мальчишек обнаружили, они спокойно спали. К счастью, они живы и в мед помощи не нуждаются»- говорит один из спасателей. В причинах случившегося будут разбираться соответствующие органы, - написал у себя в соцсетях Фарит Гумеров.