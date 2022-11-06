Появилось видео с пожара на железнодорожной станции в Уфе

Фото: МЧС по РБ

Сегодня днем, 6 ноября, в северной части Уфы жители увидели гигантские черные клубы дыма. Как оказалось, на технической железнодорожной станции «Бензин» возник пожар. По данным МЧС по Башкирии, загорелся мазут. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 12:11 часов, а в 12:56 по местному времени открытое горение уже было ликвидировано на площади 100 квадратных метров.

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, обошлось без погибших и пострадавших. В тушении участвовали 30 человек личного состава и 9 единиц специальной техники. Сейчас на месте работают эксперты и дознаватель МЧС, которым предстоит выяснить причины пожара.

Появилось видео с места пожара на станции «Бензин». Как известно, здесь происходит налив нефтепродуктов, для дальнейшей их отправки по железной дороге к месту назначения. На кадрах видно, как в небо поднимаются гигантские черные клубы дыма, напугавшие жителей района Черниковка.