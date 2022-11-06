Из-за пожара на железнодорожной станции Уфу накрыло черным дымом

Фото: МЧС по РБ

Сегодня днем, в 12:11 в диспетчерскую МЧС поступил звонок с сообщение о возгорании на станции «Бензин» в Черниковке. Как известно, это техническая станция, расположенная в промышленной зоне Уфы на улице Ульяновых. На место возгорания оперативно прибыли сотрудники МЧС и других экстренных служб. Пожару сразу же был присвоен повышенный ранг.

По данным МЧС по Башкирии, по прибытии сотрудники ведомства обнаружили сильное задымление на железнодорожной станции. В 12:56 по местному времени открытое горение было ликвидировано на площади 100 квадратных метров. По предварительной информации, воспламенился мазут. Сейчас причина возгорания устанавливается, на месте работают эксперты и дознаватель МЧС. Всего в тушении возгорания на станции «Бензин» привлекались 9 единиц техники и 30 человек личного состава.