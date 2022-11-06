Волонтеры прекратили поиски троих без вести пропавших детей в Башкирии

Фото: РОО «Поиск детей-Уфа»

Волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа» с самого утра сегодня, 6 ноября, отправились на прочес местности в Иглинском районе Башкирии. Как сообщили добровольцы в своих социальных сетях, в ночь на воскресенье из дома ушли трое мальчиков, 12, 10 и пяти лет и бесследно пропали. Волонтеры незамедлительно отправились на их поиски, на месте уже работали сотрудники полиции. О причинах пропажи детей не сообщалось.

Волонтеры РОО «Поиск детей-Уфа» оперативно прочесали местность несколькими группами, чем оказали огромную помощь полицейским. Как сообщают поисковики в своих социальных сетях, недавно всех троих детей нашли сотрудники полиции. Мальчики живы и здоровы. О том, где они провели ночь и почему ушли из дома ночью, не сообщается.