В Башстате назвали район республики, где самая высокая рождаемость

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башстате назвали районы Башкирии, где за январь-август 2022 года родилось больше всего детей. За первые восемь месяцев этого года самая высокая рождаемость отмечается в Бурзянском районе республики – там зафиксировано 15,6 родившихся на тысячу человек населения. Чуть меньше коэффициент рождаемости в Баймакском районе – 13,2. Замыкает тройку районов с наибольшей рождаемостью в регионе Абзелиловский район – 12,5.

В пятерку районов, где за 8 месяцев 2022 года родилось больше всего детей, вошли также Иглинский район (12,3 на тысячу человек населения) и Уфимский район (11,5 человек на тысячу).

Самая низкая рождаемость в Башкирии зафиксирована в Ермекеевском районе – на тысячу жителей там родилось всего 6 младенцев. Низкими показателями отметились также Федоровский район (коэффициент 6,3) Стерлибашевский (7,1) и города Кумертау (6,9) и Салават (7).

Всего по данным Башкортостанстата в республике январь-август 2022 года родилось 24383 младенца. Региональный коэффициент рождаемости составляет 9,2 на тысячу человек населения.