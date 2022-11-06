В ГИБДД по Башкирии рассказали первые подробности ДТП, в котором погибли четыре человека

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ночь на воскресенье, 6 ноября, в Чекмагушевском районе произошла авария, жертвами которой стали четыре человека. Еще четыре человека, в том числе шестилетний ребенок, пострадали и были госпитализированы. По данным ГИБДД по Башкирии, авария произошла на 64 километре дороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли, неподалеку от села Аблаево. В двенадцатом часу ночи столкнулись минивэн «Volkswagen Caravelle» и грузовой МАЗ.

Как сообщили в ГИБДД по Башкирии, минивэном управлял 57-летний житель Благоварского района Башкирии, а большегрузом 40-летний уроженец Пензенской области. Как пояснили в дорожной полиции, в результате сильного удара четверо пассажиров «Volkswagen Caravelle» получили травмы, не совместимые с жизнью. Среди них два человека старшего поколения, им было по 68 лет, среди погибших также 65-летняя женщина и 40-летняя супруга водителя. Сам водитель минивэна и еще четверо пассажиров, в том числе 6-летний ребенок, получили серьезные травмы. Сейчас за их жизни борются врачи.

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Volkswagen» выехал со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности маневра и машина столкнулась с большегрузом. Как пояснил главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, назначен ряд экспертиз, которые помогут пролить свет на причины и обстоятельства ДТП. На данный момент сотрудники МВД по Башкирии по факту смертельной аварии возбудили уголовное дело.