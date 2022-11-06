Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 ноября 2022 6:02

В Башкирии волонтеры выехали на поиски пропавших без вести троих детей

Самому младшему из пропавших мальчиков всего пять лет
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: РОО «Поиск детей-Уфа» (vk.com/poiskdetei_rb)

Фото: РОО «Поиск детей-Уфа» (vk.com/poiskdetei_rb)

Волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа» срочно выехали в Иглинский район Башкирии, где без вести пропали трое детей. Как сообщают поисковики в своих соцсетях, трое мальчиков ушли из дома около 23:30 в минувшую субботу, 5 ноября, в селе Иглино. С тех пор об их местонахождении ничего не известно. На данный момент поиски мальчиков, младшему из которых всего пять лет, занимаются добровольцы и сотрудники полиции.

По данным волонтеров поискового отряда «Поиск детей-Уфа», вчера бесследно пропали трое братьев Юсуповых. Пятилетний Арсений, 10-летний Амир и 12-летний Артем.

В день пропажи были одеты:

Арсений Юсупов: куртка синего цвета, синяя шапка, кроссовки;

Амир Юсупов: куртка цвета хаки, черные кроссовки;

Артем Юсупов: куртка темного цвета, штаны темные, черные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией он местонахождении мальчиков, просят позвонить в полицию по номеру 112 или дежурным поискового отряда «Поиск детей-Уфа» по номерам: 8-927-969-89-19 и 8-917-383-56-87.