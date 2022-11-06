Хабиров представил семейное предприятие производителей продуктов из Башкирии

Фото: пресс-служба главы РБ

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях представил семейное предприятие из Мелеуза. Компания «Актирман», принадлежащее семье Кульбаевых, является дипломантом проекта «Продукт Башкортостана» и занимается производством продуктов питания. Они уже 11 лет занимаются переработкой зерновых и выпускают соответствующую продукцию.

- Сейчас ООО «Актирман» выпускает широкую линейку продукции из пророщенных злаков. Натуральные коктейли, сухие смузи, быстрые завтраки, национальный продукт по старинным рецептам талкан - все солидного качества, - прорекламировал семейное предприятие Радий Хабиров.

Как отметил в своих соцсетях глава Башкирии, с предприятием из Мелеуза сотрудничают сегодня более 500 компаний. Сбывает свою продукцию «Актирман» по всей республике и далеко за ее пределы. Наладили они поставки и в Казахстан, отметил Хабиров.