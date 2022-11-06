В Башкирии в ночном пожаре погиб мужчина

Фото: МЧС по Башкирии

В ночь на воскресенье, 6 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Лесопарковая в Авдоне, Уфимского района Башкирии. На место незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны и спасатели МЧС. По прибытии они установили, что горит двухкомнатная квартира.

Из опасной зоны спасатели вывели 10 человек, в том числе двоих детей. В ходе тушения пожара, к сожалению, было обнаружено тело 54-летнего местного жителя. Причины и обстоятельства ночного пожара теперь предстоит выяснить дознавателю МЧС России, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.