«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» на выезде и поднялся на вторую строчку в таблице конференции

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» продолжает выездную серию в рамках регулярного чемпионата КХЛ. После поражения в серии буллитов от «Ак Барса» подопечные Виктора Козлова смогли реабилитироваться перед болельщиками, обыграв «Нефтехимик» в Нижнекамске. Счет встречи – 3:2 в пользу «юлаевцев».

В первом периоде команды обменялись голами с разницей всего в полминуты. Сначала защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов отрыл счет в матче, а затем почти сразу после вбрасывания в центральном круге Алексей Пустозеров восстановил равенство – 1:1. Во тором периоде Александр Кадейкин вывел «Салават» вперед, но хоккеисты «Нефтехимика» отыгрались, забив при этом в меньшинстве – 2:2. В ответ «юлаевцы» усилиями Ивана Дроздова забросили шайбу «в раздевалку» - 3:2.

В третьем периоде ни хозяева, ни гости не смогли изменить счет на табло. Итог – победа «Салавата Юлаева» после которой подопечные Виктора Козлова поднялись на вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.