Башкирия попала в список регионов с самой низкой ценой на бензин

Башкирия попала в список регионов, где зафиксирована самая низкая цена на бензин.

Агентство «Промрейтинг» исследовало данные Росстата об изменении цен на бензин за последний месяц. Снижении средней стоимости произошло лишь в шести регионах страны, а вот выросла цена сразу в 31 субъектах страны.

Тем не менее, Башкирия остается в списке регионов РФ с самой низкой ценой на бензин. В среднем литр топлива обходится местным автомобилистам в 48,26 рублей (при средней цене по стране в 50,78 рублей). При этом в соседнем Татарстане бензин еще дешевле – на 17 копеек.

Самое дорогое топливо продается в Чукотском автономном округе (64,30 рублей), Сахалинской области (59,72 рублей) и Якутии (58,89 рублей).