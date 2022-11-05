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НовостиОбщество5 ноября 2022 15:21

Уфимцев приглашают на ярмарку вакансий

Кандидатам предлагают работу в сферах торговли и питания
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Уфимцев приглашают на ярмарку вакансий, которая пройдет 10 ноября.

В четверг 10 ноября в Уфе пройдет ярмарка вакансий, на которой жители столицы смогут подобрать себе новое место работы.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что на ярмарке будут представлены свободные вакансии в сферах торговли и общественного питания. Если говорить про конкретные профессии, то работодатели ищут администраторов, поваров, продавцов, слесарей, мойщиков посуды, кухонных рабочих, кассиров и дворников.

Также в рамках ярмарки вакансий специалисты столичного центра занятости предложат посетителям консультацию по вопросам профориентации и допобразования.

Ярмарка вакансий пройдет в Уфе по адресу Бульвар Ибрагимова 47/1 10 ноября с 10 по 12 часов.