Уфимцев приглашают на ярмарку вакансий, которая пройдет 10 ноября.

В четверг 10 ноября в Уфе пройдет ярмарка вакансий, на которой жители столицы смогут подобрать себе новое место работы.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что на ярмарке будут представлены свободные вакансии в сферах торговли и общественного питания. Если говорить про конкретные профессии, то работодатели ищут администраторов, поваров, продавцов, слесарей, мойщиков посуды, кухонных рабочих, кассиров и дворников.

Также в рамках ярмарки вакансий специалисты столичного центра занятости предложат посетителям консультацию по вопросам профориентации и допобразования.

Ярмарка вакансий пройдет в Уфе по адресу Бульвар Ибрагимова 47/1 10 ноября с 10 по 12 часов.