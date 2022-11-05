Жулики обманули двух доверчивых жителей Башкирии более чем на 50 тысяч

Мошенники обманули уфимца и жительницу Нефтекамска более чем на 50 тысяч рублей.

В пресс-службе МВД рассказали о двух случаях мошенничества, в которых жертвами стали уфимец и пожилая жительница Нефтекамска.

Автомобилист из Уфы увидел в интернете объявление о продаже зимних покрышек и дисков по очень привлекательной цене. Мужчина связался с продавцом, обсудил все условия и отправил ему банковским переводом более 30 тысяч рублей. Вот только после получения денег продавец перестал выходить на связь. Никаких колес мужчине так и не отправили.

Второй жертвой интернет-мошенников стала 67-летняя женщина из Нефтекамска. Ее внучка нашла в соцсети объявление о продаже смартфона явно ниже рыночной стоимости – всего за 24 тысячи рублей. Девочка уговорила бабушку отправить деньги продавцу, который также пропал после получения перевода.

По обоим фактам в МВД Башкирии возбудили уголовные дела.