Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 ноября 2022 13:37

В Башкирии разыскивают пропавшего Александрf\а Ильтимирова

О нем нет сведений с 3 ноября
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Башкирии разыскивают пропавшего Александр Ильтимирова.

По данным поискового сообщества «Лиза Алерт», 27-летний Александр родом из Нефтекамска. После 3 ноября он перестал выходить на связь с родными и близкими. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.

Приметы пропавшего: рост 193 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.

В день пропажи Александр был одет в синюю куртку, голубые джинсы, черные кроссовки и черную шапку.

Если вы знаете, где может находиться Александр, пожалуйста, сообщите об этом в полицию или по телефону волонтеров – 8 800 700 54 52.