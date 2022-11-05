В Башкирии ветеринар и фермер спасли от смерти детеныша косули

Фото: «На земле Салавата»

В Башкирии фермер и ветеринар спасли от верной смерти раненого детеныша косули.

Необычная история произошла в Салаватском районе Башкирии. Житель села Аркаулово Ильмир Абдуллин нашел в лесу раненого детеныша косули. У животного была сломана нога и оно не могло самостоятельно передвигаться. По данным издания «На земле Салавата», маму-косулю могли застрелить охотники, так как рядом с раненым малышом нашли гильзы от патронов.

Фермер не стал проходить мимо беззащитного детеныша косули и отнес животное на местную ветстанцию. Там ветеринар Сергей Гусев наложил гипс на поврежденную конечность косули. Две недели животное будет под надзором ветеринаров, а потом, судя по всему, косулю передадут в приют для диких животных.