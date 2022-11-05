В Уфе жители двух улиц остались без холодной воды

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В Ленинском районе Уфы две улицы остались без холодной воды.

В уфимском микрорайоне Нижегородка жителям двух улиц придется набирать холодную воду в пунктах выдачи, которые организовали из-за коммунальной аварии. Глава Ленинского района Уфы Олег Котов в соцсетях сообщил, что трудности с водоснабжением испытывают жители домов по улицам Деревенская переправа и Зигазинской.

Чиновник добавил, что отключение воды произошло из-за «проведения аварийно-восстановительных работ».

Городские службы организовали подвоз воды для жителей домов, попавших под отключение. Набрать воду они смогут по адресу Деревенская переправа, 31 и на пересечении улиц Деревенская переправа и Саляма.