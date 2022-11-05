Женщина скончалась после столкновения ВАЗ-2110 и Skoda Rapid в Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Авария на трассе Уфа-Инзер-Белорецк унесла жизнь 57-летней женщины.

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов сообщил, что смертельное ДТП произошло на 7 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк днем 5 ноября. По невыясненным пока обстоятельствам на дороге столкнулись ВАЗ-2110 и Skoda Rapid.

Известно, что пассажирка иномарки скончалась на месте. Медицинская помощь понадобилась 39-летней женщине за рулем Лады и двум ее детям 14 и 16 лет.

Сейчас на месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.