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НовостиОбщество5 ноября 2022 10:32

В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за гололеда и тумана

В МЧС просят водителей быть максимально внимательными
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

6 ноября в Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за гололеда и тумана.

В межсезонье погода может приготовить неприятные сюрпризы как для пешеходов, так и водителей. В МЧС республики предупредили автовладельцев об опасной ситуации.

По данным ведомства, 6 ноября в Башкирии ожидается возможность гололеда на отдельных участках автомобильных трасс. Ситуацию может ухудшиться и снижение видимости до 500 метров на дорогах из-за тумана. Особенно актуальна эта информация для тех, кому предстоит дорога ночью или утром.

Если говорить о погоде в целом, то жителей республики ждет довольно прохладное воскресенье – температура воздуха ночью и утром может упасть до -12 градусов.