Путин назначил в Башкирии новых судей

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Владимир Путин указом назначил судей Верховного и районных судов Башкирии.

4 ноября на сайте правовой информации Российской Федерации появилась информация о назначении президентом новых судей в субъектах страны. Изменения коснулись и Башкирии.

Так, согласно указу Путина, на ближайшие шесть лет председателем Зилаирского межрайонного суда будет Зинаида Подынь, председателем Туймазинского межрайонного суда Азат Хайруллин, заместителем председателя Учалинского районного суда Денис Фаррахов.

Антонина Хрипунова и Ирина Пономарева стали судья Верховного суда Башкирии. Также судьями назначены Эмиль Биглов и Наталья Цепилова (Гафурийский межрайонный и Белокатайский межрайонный суды соответственно). Их полномочия также продлятся шесть лет.