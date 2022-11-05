В Башкирии мужчина убил приятеля и лег спать рядом

Фото: Следком Башкирии

В Чишмах 62-летний мужчина убил собутыльника и лег спать рядом с ним.

По данным Следкома Башкирии, случай произошел в ночь с 1 на 2 ноября. 62-летний гражданин распивал спиртное в компании 59-летнего друга. Между мужчинами произошла ссора и хозяин изрезал ножом ноги и живот гостя. От полученных ранений последний скончался, а нападавший лег спать. С утра подозреваемый в убийстве попросил соседей вызвать на место полицейских.

В пресс-службе МВД Башкирии добавили, что изначально гражданин заявлял, что с ними находился третий собутыльник, который и совершил преступление. Но полицейские предварительно установили, что никакого дополнительного друга среди мужчин не было.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали.