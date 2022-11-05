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НовостиОбщество5 ноября 2022 8:54

Владимир Путин присвоил звания двум педагогам из Башкирии

Президент подписал соответствующий указ
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин присвоил почетные звания двум преподавателям из Башкирии.

Госнаграды и звания доказывают то, что человек добился успеха в своей сфере деятельности. Накануне Владимир Путин присвоил почетные звания сразу двум преподавателям уфимского вуза.

Так, профессор кафедры лесоводства и ландшафтного дизайна Башкирского государственного аграрного университета Владимир Коновалов получил звание «Заслуженного лесовода РФ».

Его коллега Альфия Андреева, заведующая кафедрой, на которой работает Коновалов, признана «Заслуженным работником высшей школы РФ».

Напомним, что 10 октября Радий Хабиров вручал жителям республики госнаграды в честь предстоящего Дня республики.