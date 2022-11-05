Уфимка заявила, что в городе заминирован детский сад

42-летняя уфимка сообщила, что в одном из детских садов города готовится взрыв.

В суде Калининского района Уфы сообщили, что история произошла летом 2022 года. Уфимка решила весьма странным образом разыграть сотрудников одного из детских садов города. 42-летняя женщина позвонила в дошкольное учреждение и заявила, что в детсаде готовится взрыв. Сотрудники не стали игнорировать сообщение и обратились в аварийные службы.

К счастью, в ходе проверки установилось, что сообщение о готовящемся взрыве является ложным. Вот только уфимку это от ответственности не освободило. Во время предварительного следствия она согласилась с тем, что совершила заведомо ложное сообщение. За это предусмотрена ответственность по статье 207 УК РФ.