В Башстате рассказали, из каких стран чаще всего приезжают в республику

В Башстате рассказали о количестве и составе граждан, которые приезжают в республику.

Башкирия всегда была и остается многонациональным регионом, в котором проживают совершенно разные по идентичности граждане России. Иногда к ним присоединится приезжие из других стран. В Башстате рассказали, кто чаще всего приезжает в республику.

Портал UfacityNews сообщает, что всего за восемь месяцев 2022 года в республику прибыло 8 537 иностранцев. Чаще всего в республике останавливаются уроженцы Таджикистана (3 102), Узбекистана (1 253), Армении (536), Азербайджана (408) и Казахстана (377). При этом аналитики утверждают, что за отчетный период республику покинуло больше иностранцев, чем приехало. Исключение составляют лишь приезжие из Таджикистана.

Также отмечается, что в рамках визового режима в Башкирию часто въезжают жители Индии, Египта, Вьетнама, Турции и Йемена.