В Башкирии пьяный мужчина устроил ДТП, в котором погиб его пассажир

Фото: ГИБДД Башкирии

В Башкирии пьяный 36-летний водитель Renault Logan устроил ДТП, в котором погиб его 36-летний пассажир.

О последствиях езды в пьяном виде рассказал в соцсетях главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. По данным ГИБДД, смертельное ДТП произошло в Краснокамском районе Башкирии днем 4 ноября. 36-летний нетрезвый мужчина сел за руль Renault Logan и повез пассажиров 43 и 23 лет. На 19 километре дороги Нефтекамск-Янаул автомобиль перевернулся.

В итоге водителя и его пассажиров госпитализировали. К сожалению, 43-летний мужчина, находившийся в салоне автомобиля, погиб в больнице. Медосвидетельствование водителя показало 0,555 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина признался, что ранее употреблял алкоголь