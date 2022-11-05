В Ишимбае стартовал чемпионат по греко-римской борьбе

4 ноября в Ишимбае стартовали чемпионат по греко-римской борьбе.

После того, как Радий Хабиров стал главой республики в 2018 году, в регионе начали уделять особое внимание борцовским видам спорта. Это вполне логично, ведь и сам Хабиров в молодости увлекался борьбой и даже побеждал в соревнованиях.

4 ноября в Ишимбае стартовали чемпионат Башкирии по греко-римской борьбе и турнир имени Александра Григорьева по этому же виду спорта. Об этом сообщил вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов.

Чиновник отметил, что ишимбайская земля известна как место, которое усилило профессиональную подготовку борцов. Также Сагитов упомянул и местную спортивную школу №2, где ежегодно занимаются более 600 юных спортсменов. На ремонт школы, открытой 49 лет назад, власти республики в 2022 году выделили более 47 миллионов рублей.