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В Башкирии новые семьи обрело более 800 детей-сирот. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, за первые девять месяцев текущего года в замещающие семьи было устроен 831 ребенок. Данный показатель был ниже на 4% годом ранее в аналогичный период.

Перед тем, как взять на попечение ребенка, граждане обязаны пройти обучение школ приемных родителей. Таких учреждений в Башкирии насчитывается 16. Ежегодно в них обучается около тысячи жителей республики.