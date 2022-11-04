В Башкирии граждане ДНР и ЛНР получили российские паспорта

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вчера, 3 ноября, в башкирском городе Нефтекамск граждане ДНР и ЛНР получили российские паспорта. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МВД.

Как поведало ведомство, прибывшие из Донецкой и Луганской народных республик обратились в отдел по вопросам миграции с заявлением о приеме на гражданство, и для них все необходимые документы были подготовлены буквально в считанные дни.

Паспорта были вручены гражданам под звуки гимна России инспектором отдела по вопросам миграции майором полиции Денисом Фаткуллиным.